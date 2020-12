FC Barcelone, Juventus : CR7 et Messi pourraient faire un sale coup à Lewandowski !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Même lorsque l'on a réalisé une saison 2020 hors normes comme l'a fait Robert Lewandowski avec le Bayern Munich, combattre avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi n'est pas une tâche facile. Alors que CR7 n'a remporté "que" la Serie A et que Lionel Messi n'a pas franchement porté le FC Barcelone vers les sommets, les deux stars du football mondial restent nommées au trophée FIFA The Best.

En effet, la FIFA vient d'annoncer que le trio Lewandowski - Messi - Cristiano Ronaldo étaient les derniers candidats au trophée. Un choix qui peut surprendre, notamment face à un Neymar qui a tout gagné avec le PSG et emmené son club en finale de Ligue des champions. Sans compter les stars de Liverpool qui ont enfin décroché la Premier League...