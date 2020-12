FC Barcelone - Juventus : Cristiano Ronaldo, remède anti crise de Lionel Messi ?

MARCA : « Comme au bon vieux temps »



Marca est nostalgique de l’époque où Cristiano Ronaldo et Lionel Messi avaient pour habitude de croiser le fer lors des Clasicos entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Ce sera le cas ce soir entre le Barça et la Juventus Turin... deux ans et demi après leur dernière confrontation.

AS : « Le duel tant attendu »



AS choisit également sa Une sur le « choc tant attendu » entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Le quotidien madrilène ajoute que le FC Séville, déjà qualifié en 8es de finale de la Ligue des champions, devait faire tourner contre le Stade Rennais au Roazhon Park (21h). Par ailleurs, on apprend que Dani Carvajal pourrait faire son retour demain en C1 avec le Real Madrid.

MUNDO DEPORTIVO : « Le retour du duel »

Mundo Deportivo met aussi face à face Messi et CR7 avant le choc de ce soir au Camp Nou et rappelle que les deux mastodontes du football mondial pèsent 11 Ballons d’Or à eux deux et se sont affrontés pas moins de 36 fois au cours de leur carrière !

SPORT : « Que l’illusion revienne »

SPORT éclipse Cristiano Ronaldo de sa couverture du jour pour laisser place au seul Lionel Messi. Un retour en grande pompe du capitaine du FC Barcelone est vivement espéré pour faire taire les critiques. Il pourrait se servir de la venue de CR7 comme un remède... Enfin, Ronald Koeman prépare un turnover face à la Juve.