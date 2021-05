FC Barcelone, Juventus : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont trouvé leur maître

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Comme il a en l'habitude, le magazine Forbes a établi son classement 2021 des sportifs les mieux payés du monde. Un classement qui n'est ni dominé par Lionel Messi (FC Barcelone), ni Cristiano Ronaldo (Juventus) ni même Neymar (PSG), pourtant les trois footballeurs les mieux payés de la planète.

Conor McGregor dompte Messi et son ami CR7

En effet, avec 180M$ générés (22 sur le ring, 158 en dehors), Conor McGregor domine le classement. Lionel Messi n'arrive qu'en seconde position (130 M$, 97 pour son contrat, 33 sur l'extrasportif) mais devance son grand rival CR7 (120 M$, 70 / 50).

Avec 95 M$ de revenus (76 / 19), Neymar Jr (PSG) est quant à lui sixième, devancé par le joueur de football américain Dak Prescott (4e, 107,5 M$) et le basketteur LeBron James (5e, 96,5 M$). Il devance le tennisman Roger Federer (7e, 90 M$), la super star de la F1 Lewis Hamilton (8e, 82 M$), le footballeur US Tom Brady (9e, 76 M$) et le basketteur Kevin Durant (10e, 75 M$).