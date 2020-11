FC Barcelone, Juventus : Messi et CR7 repoussent l’âge de leur retraite

Dans les colonnes de AS, Rivaldo évoque l'actualité du FC Barcelone. Le Brésilien s'inquiète pour le club catalan. « Je ne pense pas qu'il ira loin en Ligue des champions cette saison. Il n'y a pas beaucoup d'âme dans cette équipe », estime-t-il.

Rivaldo : « Messi joue bien mais il peut faire mieux »

Rivaldo commente aussi la mauvaise passe de Lionel Messi, en mal de buts en ce moment. Le Brésilien ne s'inquiète pas pour l'Argentin. « Messi joue bien mais il peut faire mieux. Les gens sont habitués à le voir marquer énormément de buts alors ils sont frustrés. Mais je pense qu'on va pouvoir admirer Messi encore longtemps. Ronaldo et lui vont jouer jusqu'à 40 ans. » Et à Rivaldo d'ajouter : « Messi et Cristiano sont très raement blessés. Il ne me surprendrait pas qu'ils continuent de jouer jusqu'à 40 ans. Je pense qu'on aura d'autres occasions de les voir l'un contre l'autre. »