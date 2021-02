FC Barcelone, Juventus : Messi et Ronaldo relégués dans l'ombre par une légende du Real Madrid

Avant de rejoindre Manchester United en 2016, Eric Bailly a disputé deux saisons en Espagne. Une première l'Espanyol Barcelone, une seconde à Villarreal, au cours de laquelle il a explosé. En tant que défenseur central, il s'est donc frotté de près à Cristiano Ronaldo, qui jouait à l'époque au Real Madrid, ainsi qu'à Lionel Messi. Pourtant, ni le Portugais ni l'Argentin n'est le meilleur joueur de l'histoire du football aux yeux de l'Ivoirien.

"Si vous me demandez Messi ou Ronaldo, je réponds Ramos"

Interrogé sur la chaine Youtube de Guillem Balague, Bailly a affirmé : « Ma plus grande inspiration a toujours été Sergio Ramos. Je l’admire depuis toujours, pour ce qu’il a fait dans le football et la façon dont il se maintient au très haut niveau. Pour moi, il est l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football. Chacun a son opinion, mais c’est l’un des meilleurs, la référence parfaite pour moi. Si vous me demandez Messi ou Ronaldo, je réponds Ramos ».

Une déclaration d'amour qui tombe plutôt bien puisque Sergio Ramos serait en contacts avancés avec Manchester United, étant entendu qu'il ne prolongera pas avec le Real Madrid. Son rêve pourrait devenir réalité à condition que l'Andalou préfère les Red Devils au PSG, un autre de ses courtisans…