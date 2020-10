FC Barcelone, Juventus, PSG : Tebas classe Messi, Ronaldo et Neymar

Pour une fois, les propos de Javier Tebas qui vont être relayés ici ne concernent pas le dopage financier des Qataris au PSG. Le président de la Ligue espagnole était visiblement de bonne humeur ce vendredi quand un journaliste l'a invité à commenter les rumeurs de départ de Lionel Messi du FC Barcelone. Car s'il a fait preuve de sa mauvaise foi et de son goût de la provocation habituels, il n'a pas dépassé les limites comme à chaque fois qu'il parle finances…

"Neymar t'offre une exposition médiatique dans des pays qui le suivent mais il n'est pas un élément essentiel. Même Cristiano Ronaldo n'en était pas un. D'un autre côté, Lionel Messi est fondamental parce qu'il est l'héritage de la Liga."

Sans surprise, Javier Tebas classe donc en tête des joueurs fondamentaux un Lionel Messi qui est le dernier des dinosaures en Liga. On ne peut pas lui donner tort pour Neymar, qui n'a pas porté la Ligue 1 dans les hauteurs escomptées, comme le montrent les faibles montants des droits TV à l'étranger. Pour Cristiano Ronaldo, en revanche, ça sent la mauvaise foi à plein nez !

La Liga president Javier Tebas:



"Neymar gives you a following in countries that look out for him, but he's not an essential element, not even Cristiano Ronaldo was.



"Lionel Messi, on the other hand, is an essential element because he's the heritage of La Liga."



