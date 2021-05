FC Barcelone, Real Madrid : Ronaldo a laissé Messi effacer 2 légendes merengue des tablettes

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le FC Barcelone n'a quasiment aucune chance de remporter le titre de champion d'Espagne 2021. Il y a huit jours, il avait la possibilité de passer en tête en cas de victoire sur l'Atlético Madrid au Camp Nou. Mais le 0-0 concédé ce samedi-là a assommé les Blaugranas, qui ont concédé un lamentable 3-3 sur la pelouse de Levante trois jours plus tard alors qu'ils menaient 2-0 à la pause. Avec quatre points de retard sur les Colchoneros et deux sur le Real à deux journées de la fin, il leur faudrait un miracle pour être couronnés.

Mais Lionel Messi ne devrait pas finir le championnat bredouille. En effet, avec 29 buts, il a de grandes chances de terminer Pichichi, ses poursuivants, Karim Benzema (Real Madrid) et Gerard Moreno (Villarreal), comptant sept réalisations de moins. Ce serait le huitième sacre de sa carrière dans ce domaine, le cinquième d’affilée. Ainsi, il effacerait des tablettes deux légendes du Real Madrid, Alfredi Di Stefano (couronné de 1956 à 1959) et Hugo Sanchez (1985 à 1988).

Meilleur buteur de l’histoire de la Liga, avec 473 buts en 519 matches, Lionel Messi a clairement profité du départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin pour conforter sa place de numéro un, et ce alors que le Barça n’est plus aussi fort qu’auparavant. Avec le Portugais encore merengue, l’Argentin n’aurait peut-être pas réussi à être sacré cinq fois de suite meilleur canonnier. Même si quand il a été poussé dans ses derniers retranchements par CR7, auteur de 46 buts en Liga en 2011/12, il avait quand même trouvé le moyen de faire mieux (50)…

If Lionel Messi wins the Pichichi this season, it would be his fifth consecutive trophy and he would surpass Alfredo Di Stéfano and Hugo Sánchez, who won the award four consecutive times. Messi already has the most Pichichis in history (7), ahead of Telmo Zarra (6). The GOAT. 🐐 pic.twitter.com/jT8VDvlQmu