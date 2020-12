FC Barcelone - Juventus Turin (0-3) : quand Ronaldo fait l'éloge de Messi et du Barça

Cristiano Ronaldo a fait très mal au FC Barcelone, son grand ennemi quand il défendait les couleurs du Real Madrid entre 2009 et 2018. Très motivé, le Portugais a été le premier à frapper au but, son tir étant capté sans problème par ter Stegen. Et dès la 13e minute, il a ouvert le score sur un pénalty très généreux qu'il avait lui-même obtenu. Sous les yeux de son rival Lionel Messi, pas en réussite, il a doublé la mise à la 52e, toujours sur pénalty. Au moment de quitter l'enceinte catalane, il aurait pu regarder tout le monde de haut. Au contraire, il a fait preuve d'une très grande sportivité.

"J'ai toujours eu une relation très cordiale avec Messi"

"J'ai toujours eu une relation très cordiale avec Messi. Je ne l'ai jamais vu comme un rival. On s'est toujours bien entendu. Je le vois comme je l'ai toujours vu. Le Barça traverse un moment difficile mais il reste le Barça. C'est une excellente équipe."

Plus tard sur Twitter, il a écrit : "C'est toujours génial de retourner en Espagne et en Catalogne, toujours difficile de jouer au Camp Nou contre l'une des meilleures équipes que j'ai jamais affrontées. Aujourd'hui, nous étions une équipe de champions ! Une vraie famille forte et unie ! En jouant comme ça, on n'a rien à craindre jusqu'à la fin de la saison… Allons-y".