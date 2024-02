FC Barcelone : Klopp et Flick ont lâché leur réponse au Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

À l'issue de la saison, Xavi devrait quitter son poste d'entraîneur du FC Barcelone, comme il l'a annoncé le 28 janvier dernier après la lourde défaite contre Villarreal (3-5). Depuis plusieurs jours, les dirigeants barcelonais s'activent donc pour lui trouver un remplaçant.

Klopp veut une année sabbatique, Flick est chaud

Parmi les noms évoqués et souhaités par la direction du Barça, on retrouve celui de Jürgen Klopp, qui a annoncé, lui aussi, qu'il ne serait plus le coach de Liverpool la saison prochaine. D'après les informations de Catalunya Ràdio, le président blaugrana, Joan Laporta, aurait alors contacté le technicien allemand. Mais ce dernier lui aurait répondu qu'il ne souhaiterait pas coacher la saison prochaine et voudrait donc prendre une année sabbatique.

Libre de tout contrat depuis son limogeage de son poste de sélectionneur de l'Allemagne, Hansi Flick, dont le nom est aussi annoncé dans les petits papiers du champion d'Espagne en titre, adorerait, lui, devenir le nouvel entraîneur du FC Barcelone, si l'on en croit les indiscrétions du journaliste italien, Fabrizio Romano.

