FC Barcelone : Koeman a enfin trouvé la clé pour connecter Messi à Griezmann !

Antoine Griezmann a peut-être enfin lancé sa saison. Pas sur le terrain des buts mais celui de l’état d’esprit et du contenu. Hier, l’attaquant du FC Barcelone a en effet enfin affiché le visage qui lui ressemble, celui d’un joueur épanoui, qui sait combiner et se montrer dangereux pour l’adversaire.

S’il n’a pas fait trembler les filets, Griezmann a aussi été très connecté avec Lionel Messi, ce qui n’est pas une mince affaire depuis son arrivée à l’été 2019. « Grizou, une esquisse de relation avec Messi », résume L’Équipe dans son édition du jour. « C’est comme si la greffe commençait enfin à prendre entre les deux hommes », confirme RMC Sport.

Koeman est satisfait de Griezmann

Ronald Koeman a peut-être trouvé la solution pour connecter Messi et Griezmann : un positionnement dans l’axe pour tous les deux, l’Argentin évoluant derrière le Français... en pointe. Cela n’a été possible que grâce à l’absence de Philippe Coutinho sur blessure, mais le coach du Barça est confiant pour la suite. « En ce qui concerne Antoine Griezmann, c'est de la malchance. Il n'aurait pas pu faire mieux sur sa première tentative sur le poteau, pareil sur sa deuxième frappe. Il doit continuer à travailler. Ce qu'il a bien fait, c'est créer des occasions, et on ne peut pas s'en plaindre », a insisté le technicien néerlandais.