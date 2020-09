FC Barcelone : Koeman a inclus Messi dans ses 10 commandements

Lionel Messi sera un joueur du FC Barcelone pour la 17e saison d’affilée. Après avoir tenté de forcer son départ au mercato, l’attaquant argentin est revenu à la raison et entend collaborer encore quelque temps avec ses dirigeants actuels.

Sur le rectangle vert, « La Pulga » sera attendu au tournant et a déjà effectué son retour à l’entraînement ce lundi. Arrivé une heure et demie plus tôt que l’horaire fixé par Ronald Koeman, Messi a pu converser avec son nouvel entraîneur. Ce dernier lui a demandé d’être à 100% dans son projet pour qu’il ait une chance de le convaincre d’un faire un titulaire indiscutable.

Messi est 10e et dernier commandement de Koeman

Plus globalement, SPORT affirme dans son édition du jour que le technicien néerlandais a établi une liste de 10 commandements censés mener le Barça sur la route d’un renouveau victorieux. Messi est le 10e commandement. Le reste est finalement assez basique : méritocratie, préparation physique, stratégie, pressing, formation, vestiaire soudé, professionnalisme, système de jeu, personnalité et donc Messi. Par ailleurs, le journal catalan fait savoir que Miralem Pjanic est prêt et que Koeman a bien appelé Philippe Coutinho après la finale de la C1 pour lui dire de rester au Barça.