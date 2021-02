FC Barcelone : Koeman craque et place Messi face à ses responsabilités

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Le FC Barcelone vient sans doute de traverser la semaine la plus difficile de l’année. Humiliés au Camp Nou par le PSG en 8es de finale aller de la Ligue des champions (1-4), les partenaires de Lionel Messi ont été accrochés par Cadix en Liga (1-1).

Après cette rencontre, le coach du Barça a assuré que ce nul lui avait fait plus mal que la lourde défaite en C1. Il a confirmé cet état de fait à la veille de recevoir Elche en match en retard de la 1ère journée de Liga (19h), en mettant un petit coup de pression à ses cadres... dont Messi fait partie.

Koeman vit mal la situation

« Encore une fois, on se procure des occasions mais nous n’avons pas l’efficacité que doit avoir une équipe comme le Barça, a-t-il soufflé en conférence de presse. Nous pouvons encore lutter pour la Liga mais les capitaines doivent faire en sorte de créer une atmosphère pour se battre sur tous les fronts. Il y a assez de personnalité sur le terrain comme Piqué, Roberto, Alba, Busquets et Messi pour qu’ils montrent la voie. C’est important. Il faut mettre cette énergie qu’on a su mettre lors de plusieurs matches cette saison. Par exemple, il faut demander plus de réalisme en attaque. Notre pourcentage de buts est faible. Moi, je ne vais pas bien depuis le dernier match. Je suis affecté. »