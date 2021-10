FC Barcelone : Koeman envoie un message fort au Real Madrid avant le Clasico

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le FC Barcelone reçoit le Real Madrid, ce dimanche (16h15) au Camp Nou, pour un Clasico qui sent la poudre. Présent ce samedi en conférence de presse à quelques heures de ce choc, Ronald Koeman a prévenu : le Barça attend son rival de pied ferme.

"De la méfiance dans le camp du club culé ? Je ne sais pas si les gens ressentent ça. Nous ne l'avons pas. Nous savons ce que nous pouvons faire et nous voulons le montrer. Pour un Clasico, il n'y a pas de favori clair. Nous savons ce que nous avons à faire et ce que nous pouvons faire. Nous jouons à domicile, devant notre public. Je n'ai pas peur. Nous voulons démontrer une fois de plus que nous avons une bonne équipe", a lâché l'entraîneur blaugrana devant les médias.