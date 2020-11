FC Barcelone : Koeman explose sur la polémique Messi – Griezmann !

Il y a quelques jours, à l'occasion d'un documentaire consacré à Antoine Griezmann sur M6, l'oncle du Champion du Monde français a jeté un gros pavé dans la mare du FC Barcelone, accusant l'Argentin d'agir en petit chef despotique dans le vestiaire du Barça et même de freiner les joueurs à l'entraînement.

Lancé sur ces déclarations à son retour de sélection d'Argentine, Lionel Messi n'a pas apprécié les questions des journalistes à l'aéroport. « J'en ai marre d'être toujours le problème de tout dans le club », a-t-il lâché particulièrement agacé.

« Une volonté inutile de vouloir créer la polémique »

Deux jours plus tard, Ronald Koeman a donc été contraint d'éteindre le feu entre ses stars offensives lors de sa conférence de presse de veille de match. «Je dois défendre Leo, parce qu’après un voyage de 15 heures, à sa place, moi aussi j’aurais été énervé de devoir répondre à ce genre de questions», a répondu le technicien batave.

Pour lui, la presse n'a pas été correcte et il n'y a aucun malaise entre les deux hommes : «Demander ce genre de choses, sur les propos de l'oncle d'un partenaire, à la sortie de l’aéroport, c’est un manque de respect pour moi et une volonté inutile de vouloir créer la polémique. En second lieu, moi, je n’ai pas vu de problèmes entre les deux, ni à l’entraînement, ni en matches ou dans le vestiaire. Ils commencent à bien jouer ensemble». Agacé par les « conneries » balancées l'ancien représentant de Griezmann Eric Olhats dans le reportage, Ronald Koeman tente-t-il d'éteindre la polémique par la méthode Coué ? A l'écouter, tout va bien dans le meilleur des mondes à Barcelone...