FC Barcelone : Koeman tient enfin une piste pour relancer Griezmann

S'il souhaitait faire d'Antoine Griezmann l'un des maillons clés de l'effectif du FC Barcelone, Ronald Koeman a été contraint de se raviser (provisoirement?) face au manque de réussite du Français et devant l'émergence des talents de Pedri – Ansu Fati. Néanmoins, le Néerlandais n'a pas renoncé à sauver le soldat Griezi et cherche un plan en ce sens.

Pjanic en sauveur de Griezmann

Comme le rapporte Mundo Deportivo, la « big data » lui a peut-être trouvé une solution lors de Juventus de Turin – FC Barcelone (0-2). En effet, sur ce match, la belle prestation de Miralem Pjanic n'est pas passée inaperçue. Non seulement le Bosnien est le joueur qui a le plus couru sur le pré... Mais il est aussi celui qui a trouvé le plus de fois Antoine Griezmann.

Contrairement à la vieille garde des Blaugranas, Pjanic n'a pas prévu de pourrir la vie de l'ancien joueur de l'Atlético Madrid. Et si c'était le chaînon manquant pour permettre à Griezmann de s'inclure enfin dans le jeu du Barça et recevoir les bons ballons pour se créer des situations ? A voir dans les prochaines semaines si l'idée est reconduite...