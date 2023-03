FC Barcelone : l'affaire Negreira, un coup d'Etat contre Laporta ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Il doit être content d'être revenu à la président du FC Barcelone, Joan Laporta ! Depuis deux ans, rien ne lui a été épargné, du départ de Lionel Messi aux résultats catastrophiques en Coupe d'Europe en passant par les finances dans le rouge et désormais cette empoisonnante affaire Negreira. On sent d'ailleurs que le dirigeant blaugrana ne sait pas trop comment agir par rapport à cette bombe à retardement. Dans un premier temps, il a sous-entendu que c'est le Real Madrid qui se cachait derrière la révélation de l'enquête de la justice espagnole. Aujourd'hui, à travers une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, il jure que c'est une déstabilisation interne dans le but de prendre sa place...

"Bonjour Culés ! Ce dimanche, nous avons un grand match. Plus que jamais, venez soutenir l'équipe ! Nous avons une grande opportunité de nous rapprocher de l'objectif qui est de gagner la Liga. La campagne dont nous sommes victimes a pour objectif à court terme de déstabiliser l'équipe et à moyen terme de contrôler et de rester au Barça. J'aurais le temps pour expliquer qui, pourquoi et comment ils comptent orchestrer cette campagne. N'ayez aucun doute sur le fait que nous nous défendrons. Et pas seulement cela : nous attaquerons aussi. Mais pour l'heure, nous devons nous concentrer sur le soutien à nos joueurs pour gagner le match. Nous ne devons pas être concentrés sur d'autres aspects qui feraient dévier notre attention de nos joueurs."