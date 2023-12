FC Barcelone : l'Antwerp rapproche un peu plus Xavi du précipice

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le match de ce soir entre l'Antwerp et le Barça n'avait pas vraiment d'intérêt sportif. Les Blaugranas étaient assurés de terminer en tête de leur poule avant le coup d'envoi. D'ailleurs, Xavi avait fait tourner en partie son équipe tant l'enjeu était faible. Seulement, trois jours après la déroute à domicile contre Gérone (2-4) en Liga, tout le monde attendait une réaction des Blaugranas. Surtout que les cadres avaient été convoqués en Belgique par Joan Laporta alors que Xavi aurait préféré les laisser au repos en Catalogne. Malgré cela, le Barça a offert une nouvelle bouillie de football.

Un jeu proche du néant

Menés dès la 2e minute, les Catalans ont égalisé à la 36e par Torres. Mais ils ont à nouveau cédé à la 56e sur un but de Janssen. Guiu a égalisé à la 92e mais llenikhena a redonné l'avantage aux locaux sur l'engagement ! Un final incroyable ! Au-delà du score, c'est la copie rendue par les Culés qui est inquiétante. Il n'y a pas de jeu du tout, juste des individualités qui essaient de forcer la décision. Le milieu est livré à lui-même, avec un Romeu au fond du trou, qui s'est fait avoir comme un débutant sur le deuxième but. Et la défense est plus friable que jamais, avec un Koundé méconnaissable. Rien ne va dans ce Barça et l'on en vient à se dire que la seule façon de réanimer cette équipe, c'est de changer d'entraîneur...

