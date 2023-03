FC Barcelone : l'arbitre du Clasico, un mauvais souvenir pour le Real Madrid... et Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Comme toujours, la nomination de l'arbitre pour le prochain Clasico a été suivie d'une étude de son CV par les médias pro-FC Barcelone et pro-Real Madrid. Ce dimanche, c'est le Basque Ricardo de Burgos Bengoetxea qui sera aux commandes. Pour ce qui est de son bilan dans les matches entre les deux géants, rien à dire, c'est une victoire chacun. La première fois, c'était à l'été 2017, en match aller de la Supercoupe d'Espagne, les Merengue s'étant imposés 3-1 au Camp Nou. La deuxième, c'était en janvier, en finale de la Supercoupe, les Blaugrana ayant gagné sur le même score. Ce sera donc la première fois que le Basque de 37 ans officiera lors d'un Clasico en Liga.

Mais pour autant, les supporters du Real Madrid ont trouvé à redire. Car le 13 août 2017, l'une de ses décisions avaient été très controversées. A la 80e, alors que le score était de 1-1, Cristiano Ronaldo avait redonné l'avantage au Real Madrid. Il avait écopé d'un avertissement pour avoir ôté son maillot. Deux minutes plus tard, il avait été exclu pour avoir simulé un pénalty. Fou de rage, le Portugais l'avait bousculé. Sauf qu'il y avait bien pénalty et qu'à cette époque pré-VAR, personne n'avait pu le prévenir de son erreur. Et CR7 avait pris cher : un match pour son expulsion, quatre pour avoir touché l'arbitre. De quoi ternir la victoire au Camp Nou...