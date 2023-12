FC Barcelone : une nouvelle réponse tombe pour le possible limogeage de Xavi

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le match d’Anvers aurait-il sceller l’avenir de Xavi au Barça ? La réaction de AS porte à croire cette possibilité. Avec la déroute à Montjuïc contre Gérone ce week-end (4-2), les Blaugrana ne se montrent pas performants. Heureusement pour Xavi, le Barça termine premier de sa poule de Ligue des champions, mais cette défaite en Belgique l’enfonce un peu plus dans la mauvaise période que traverse le club Culé.

Les prochains jours seront décisifs

L’entraîneur espagnol va devoir se rattraper au plus vite, comme l’annonce AS. L’agacement de Joan Laporta après Gérone et Anvers témoigne du timing très court dont bénéficie le technicien catalan. Le déplacement à Valence samedi à 21h sera primordial, voire déterminant, pour l’avenir de Xavi.

❓ ¿Peligra el puesto de Xavi como entrenador del Barça? pic.twitter.com/px4dpRgCXs — Diario AS (@diarioas) December 13, 2023

