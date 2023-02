FC Barcelone : l’élimination contre Manchester United va coûter des millions !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Pas sûr que les dirigeants du FC Barcelone avaient budgété cette élimination ! Hier soir, le FC Barcelone a pris la porte dès les 16es de finale de la Ligue Europa après avoir perdu en Angleterre contre Manchester United (2-1). Une défaite lourde de conséquences pour les finances des Blaugranas qui ne sont pas au mieux ces dernières années.

En effet, les Catalans ont perdu la possibilité de gagner 14,4 millions dans cette compétition comme le rapporte AS. Le Barça aurait gagné 1,2 million pour être en huitième de finale, 1,8 million pour être en quart de finale, 2,8 millions pour être demi-finaliste et, enfin, 4,6 millions pour être finaliste et 4 millions de plus pour être champion. Un coup dur sur le plan sportif et financier car le FC Barcelone avait pour objectif de remporter la Ligue Europa…