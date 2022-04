FC Barcelone : l'épisode Bartomeu - Messi, le Real Madrid... Piqué s'offre une sortie décapante !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Sur Josep Maria Bartomeu

« Pourquoi suis-je en colère contre Bartomeu ? Il m’a menti au visage avec le Barçagate. Le club fait appel à des services pour critiquer les joueurs. Il nous dit en face à Leo (Messi) et à moi qu'il ne savait rien. Nous lui avons dit qu’on acceptait de croire qu’il ne savait rien et nous espérions qu'il prendrait les mesures appropriées. Et puis je découvre qu'il savait tout. Qu'il m'ait menti en face dans un événement aussi grave... qu'il vienne et demande pardon. Je suis sorti comme un con dans les médias pour le défendre ».

Sur la rivalité avec l'Espanyol comparée à celle avec le Real

« Ça fait longtemps que j’ai autant d'argent que le budget de l'Espanyol. Je préfère aller jouer sur le terrain de l'Espanyol qu'à Madrid. Je suis content quand l'Espanyol monte en première division parce que je vais y aller pour jouer. J'aime y aller, entrer sur le terrain, être sifflé, conspué. Tu ris et ça les énerve encore plus. Il n'y a rien de tel dans le monde. Je dirais que c'est mieux que le sexe. J’apprécie ce match beaucoup plus que celui contre Madrid. C'est une rage contenue. À Madrid, ce sont des gens un peu prout-prout. Les Madrilènes sont des gentlemen et des gens avec de la bienséance ».

Piqué lâche les chevaux Dans un entretien à la chaîne YouTube The Wild Project, Gérard Piqué s'est complètement lâché sur l'ancien président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu et sur le Real Madrid, un club qu'il apprécie moins que l'Espanyol. Morceaux choisis.

Alexandre Corboz

Rédacteur