FC Barcelone : l'équipe type de Koeman sans Messi et Griezmann

FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Le FC Barcelone a été un acteur majeur du mercato estival. Le club blaugrana a notamment perdu Lionel Messi et Antoine Griezmann mais s'est renforcé avec Eric Garcia, Memphis Depay, Sergio Agüero et Luuk De Jong. But Football Club vous propose de retrouver en images l'équipe type de Ronald Koeman pour la saison 2021-2022.

🔢 𝙎𝙌𝙐𝘼𝘿 𝙉𝙐𝙈𝘽𝙀𝙍𝙎 🔵🔴 pic.twitter.com/5UcOdXKsWG — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2021