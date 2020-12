FC Barcelone : l’étrange absence de Messi fait jaser, le PSG prend un gros coup de pression

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

MARCA : « Milik possible remplaçant »



Marca fait sa Une du jour sur le départ très probable de Diego Costa de l’Atlético Madrid, où il était absent hier à l’entraînement. Arkadiusz Milik pourrait le remplacer. Le quotidien madrilène revient aussi sur l’étrange absence de Lionel Messi face à Eibar, à qui il a marqué 20 buts en 11 matches. Cette absence est vue comme un soulagement d'un côté mais pas de l'autre...

AS : « Gagner les 4 tournois du Grand Chelem »



AS met en vedette la tenniswoman espagnole Garbine Muguruza, qui ambitionne de décrocher les quatre tournois du Grand Chelem et de faire équipe avec Rafael Nadal aux JO de Tokyo. Au Real Madrid, on apprend qu’Isco a choisi de rebondir au FC Séville. Zinédine Zidane ne le laissera pas filer cet hiver.

MUNDO DEPORTIVO : « Finalissime »

SPORT revient sur la spectaculaire demi-finale de la Ligue des champions de handball remportée haut la main par le FC Barcelone devant le PSG (37-32). Le journal catalan y voit une première pierre posée par les Blaugrana avant la double confrontation entre les deux clubs rivaux en foot en février-mars au stade des 8es de finale de la C1.

SPORT : « Sortez les voiles »

SPORT met la pression sur Antoine Griezmann et Philippe Coutinho en l’absence de Messi. Ronald Koeman a demandé aux deux hommes d’être « plus décisifs » et de prendre le leadership en attaque sans le prodige argentin.