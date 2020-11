FC Barcelone : l’hommage de Messi à Maradona va coûter cher à ses dirigeants

Samedi soir, à l'occasion de la facile victoire du FC Barcelone contre Osasuna (4-0), Lionel Messi a marqué et rendu hommage à Diego Maradona. A cette occasion, la Pulga a brandi le maillot du club argentin des Newells Old Boys, son équipe de cœur mais également l'un des anciens clubs du Pibe de Oro.

3000€ d'amende pour le maillot des Newells

Si Lionel Messi a été sanctionné d'un carton jaune pour cette « bravade » au règlement de la RFEF, cela ne devrait pas s'arrêter là. En effet, comme le rapporte le quotidien SPORT, l'article 91 du code disciplinaire de la Liga espagnole prévoit également une sanction pécuniaire.

« Le footballeur qui, à l'occasion d'avoir marqué un but ou pour toute autre cause dérivée des vicissitudes du match, soulève son maillot et affiche toute sorte de publicité, slogan, légende, acronyme, anagrammes ou dessins, Quels que soient son contenu ou la finalité de l'action, elle sera punie, en tant qu'auteur d'un délit grave, d'une amende pouvant aller jusqu'à 3 000 euros et d'un avertissement », peut-on lire dans les textes. Concernant l'amende, ce n'est pas la Pulga qui s'en acquittera mais le Barça. La direction par intérim appréciera...