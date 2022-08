FC Barcelone : l'identité de la femme qui a brisé le couple Piqué – Shakira révélée !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

En apprenant que Gerard Piqué la trompait, Shakira a choisi de demander le divorce il y a quelques semaines. Depuis, la pop star colombienne est partie refaire sa vie à Miami en emmenant avec elle les deux enfants qu'elle a eu avec le défenseur du FC Barcelone (Milan et Sasha). Reste qu'on ne savait pas grand chose de la femme à l'origine de l'adultère de Piqué, certaines rumeurs non avérées laissant même entendre qu'il s'agissait de la mère de son jeune coéquipier Pedri.

Piqué a embauché sa conquête dans sa société Kosmos

Comme souvent dans ce genre d'affaires, ce sont les tabloïds britanniques qui sont les plus prompts à dénicher les infos et à révéler l'identité de la femme qui a fait exploser le couple « Shakiro ». Selon The Sun et le Daily Mail, il s'agit d'une étudiante espagnole en relations publiques de 23 ans qui porte le nom de Clara Chia Marti.

On ne sait pas davantage de choses sur elle puisque son nom à peine sorti, la belle a masqué les profils de tous ses comptes sur les réseaux sociaux. Les médias britanniques nous apprennent que Gérard Piqué et Clara se seraient rencontrés dans un pub de Barcelone où elle était serveuse pour payer ses études. Depuis, Gérard Piqué a embauché sa belle au sein de la société de production Kosmos où elle travaille aujourd'hui et organise les évènements pour l'entreprise du joueur.