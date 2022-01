FC Barcelone : l'incroyable business autour de Messi qui profite aujourd'hui au PSG

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Le salaire de Lionel Messi au FC Barcelone a été très largement commenté ces dernières saisons. Au total, entre fixe et primes, l'Argentin gagnait plus de 100 M€ par saison. Une folie pour beaucoup, notamment Joan Laporta qui a voulu que sa star fasse des sacrifices pour prolonger. Même si cela n'a hélas pas suffi au final. Mais une étude menée Marc Ciria, socio du FC Barcelone mais également directeur de la société Diagonal Investments, montre que les Blaugrana s'y retrouvaient à l'arrivée.

Avec l'aide d'un financier, Josep Fabra, et d'un économiste, Ivan Cabeza, Ciria a démontré que La Pulga était certes extrêmement bien payée mais qu'elle rapportait beaucoup plus. Au total, en trois ans, l'actuel attaquant du PSG a reçu 383,655 M€. Un montant faramineux. Mais dans le même temps, il a permis au Barça de récupérer 619,265 M€, soit une plus-value de 235,610 M€. Au total, le septuple Ballon d'Or a généré 30% des revenus du club catalan. Son simple nom attirait les sponsors, permettait de vendre des places ou des maillots. Selon l'estimation de Ciria, 8 maillots du Barça sur 10 avaient Messi écrit dans le dos...

Même s'il ne devrait pas être aussi important au PSG, l'impact de Lionel Messi sur les finances devrait également être spectaculaire.

