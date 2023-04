FC Barcelone : la brouille Shakira - Piqué vire à la guerre des mondes

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Cela fait déjà plusieurs mois que la rupture entre Shakira et Gerard Piqué est consommée mais force est de reconnaître que la chanteuse colombienne a beaucoup de mal à passer à autre chose. Quand elle n'insulte pas son ancien conjoint et sa nouvelle petite amie dans un de ses titres, elle fait en sorte que tout le monde sache que son ancienne belle-famille est horrible avec elle, la contraignant à quitter Barcelone où elle voulait pourtant voir grandir ses enfants.

Et quand Shakira ne dit rien, c'est Piqué qui trouve le moyen de remettre une pièce dans la machine ! Dans une interview, l'ancien défenseur central a déclaré : "Mon ex-partenaire est latino-américaine et vous ne savez pas ce que je reçois sur les réseaux sociaux de la part de personnes qui sont fans d'elle. Des milliers d'atrocités et je m'en fous parce que je ne les connais pas". Shakira a répliqué sur Twitter par un simple "Fier d'être latino-américaine", accompagné de tous les drapeaux des Amériques du Sud et Centrale. Ou quand un simple divorce ravive les tensions de la colonisation des Amériques...