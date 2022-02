FC Barcelone : la Ligue Europa, Dembélé, son onze de départ... Xavi avait des choses à dire avant Naples

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Xavi était présent, ce mercredi 16 février, en conférence de presse à la veille de la réception de Naples. L'occasion pour l'entraîneur du Barça de faire un point sur le match mais aussi les ambitions des catalans.

« Adama nous donne beaucoup. Il n'a joué que deux matchs et ce n'est pas grand-chose, mais c'est un joueur qui déséquilibre et qui est capable de faire la différence. Il peut faire exploser des matchs »

« Notre objectif cette saison est d'obtenir le plus de points en Liga et de gagner la Ligue Europa. Nous avons besoin des supporters, de leur soutien. Nous n'avons pas eu de chance au tirage au sort car Naples est une grande équipe mais nous devons nous battre pour cette Ligue Europa »

« Je n'ai pas de 11 de gala car on a besoin de tout le monde. Ils auront tous des opportunités, demain, dimanche. On fera tourner demain »

« Éric est un défenseur central avec un très bon niveau. Il sait qu'il a fait une erreur et il est clair à ce sujet. Dommage qu'il ait été blessé quand il était à son apogée et maintenant il doit reprendre confiance car il est très important »

« Dembélé sera un joueur important jusqu'à la fin de la saison. Sa participation ne dépend pas du fait qu'il joue à domicile ou à l'extérieur »

« Alves va nous aider dans le vestiaire et comme je l'ai dit plus tôt, la décision est injuste pour Dani Alves. Le niveau de Dani est parfait mais cette décision devait être prise, c'est dommage »

⚡️ 𝙇𝙄𝙑𝙀 𝙋𝙍𝙀𝙎𝙎 𝘾𝙊𝙉𝙁𝙀𝙍𝙀𝙉𝘾𝙀 ⚡️

Manager Xavi Hernández speaks to the media ahead of Thursday’s #BarçaNapoli in the @EuropaLeague



𝗪𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗡𝗢𝗪 𝗢𝗡 𝗕𝗔𝗥𝗖̧𝗔 𝗧𝗩+

🖥 https://t.co/v28AM27Zzq pic.twitter.com/ObRLxLHMIR