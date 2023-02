FC Barcelone, PSG : la dernière pépite blaugrana peut dire un grand merci à Messi

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le 28 janvier, lors du déplacement à Gérone (1-0) en Liga, Pedri a fêté son centième match sous le maillot du FC Barcelone. Pour l'occasion, le milieu de terrain a fait les choses en grand puisqu'il a inscrit l'unique but de la partie, après avoir fait son entrée en jeu à la place d'Ousmane Dembélé, blessé. Cela fait deux ans et demi que le natif des Canaries a percé chez les Blaugranas, où il est arrivé en provenance de Las Palmas. Et selon Ronald Koeman, il peut dire un grand merci à Lionel Messi.

Au cours d'une interview à Sport, celui qui a été entraîneur du FCB d'août 2020 à octobre 2021 a expliqué que l'Argentin avait pris sous son aile le petit prodige : "Messi était très humble. Il a immédiatement noté les qualités de Pedri et était disposé à combiner avec lui pendant les matches, à la différence d'autres joueurs". Une conclusion qui en dit long sur l'état d'esprit qui régnait dans le vestiaire barcelonais à l'époque. Comme il l'avait fait avec Ansu Fati, Lionel Messi a donc contribué à faire éclore une grande promesse blaugrana, lui qui avait bénéficié des conseils de Ronaldinho lorsqu'il avait pointé le bout de son nez en équipe première au milieu des années 2000.