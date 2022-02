FC Barcelone : la dernière punchline très offensive de Gerard Piqué

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Gerard Piqué possède une grande expérience en tant que défenseur central. Depuis des années il est le patron de la défense du FC Barcelone et a également été très important avec sa sélection nationale. Malgré cela, il aurait pu, selon ses dires, s’illustrer un autre poste.

En effet, buteur lors du match contre Naples, en Europa League, il s’est exprimé sur son rendement : « Si j’avais été attaquant, j’aurais marqué 10-15 buts par saison. Mais ils m’ont mis derrière et ça s’est également bien passé. »

🔴🎙️ PIQUÉ: "Si hubiera sido DELANTERO hubiera metido 10-15 GOLES de TEMPORADA. Pero me tiraron atrás... y también me lo he pasado bien". #UEL



