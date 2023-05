FC Barcelone : la justice tombe sur le Barça, un nouveau gros chèque à signer !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Déjà empêtré dans le cas Negreira qui pourrait lui coûter cher sur la scène nationale et internationale, le FC Barcelone voit une nouvelle affaire embarrassante sortir ce jeudi matin. Affaire qui va mettre encore plus à mal les finances d'un club déjà dans le rouge vif et qui cherche une solution pour recruter cet été. En effet, si l'on en croit El Confidencial, le fisc espagnol a infligé une amende de 15,7 M€ au Barça après avoir découvert dans sa comptabilité des irrégularités sur le paiement de certains salaires de joueurs et sur leurs indemnités de départs.

Des faits datant d'avant l'époque Laporta

Le FC Barcelone est notamment accusé d'avoir cédé entre 2015 et 2019 des Audi en rémunérations déguisées à certains membres de son effectif. Le club catalan aurait également oublié de déclarer au fisc des vols charters réservés par le club.

Concernant les indemnités de départ volontairement minorées, cela concerne notamment le prêt de deux ans d'Arda Turan à Galatasaray (entre 2018 et 2020) et celui d'Alex Song à West Ham (entre 2014 et 2016). A chaque fois le même procédé : un prêt de longue durée jusqu'à la fin du contrat du joueur. Bien évidemment, l'administration Laporta n'est pas considérée comme fautive dans cette histoire même si elle paie l'ancienne gestion calamiteuse du club...

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Le FC Barcelone a été condamné par l'Hacienda (le fisc espagnol) à payer la somme de 15,7 M€ après des manquements constatés sur la gestion du club entre 2015 et 2019. Un coup dur pour le Barça qui n'a déjà pas de gros moyens...

Alexandre Corboz

Rédacteur