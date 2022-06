FC Barcelone : la plus grande groupie de Messi a causé la rupture entre Piqué et Shakira

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

L’annonce a fait l’effet d’une bombe en fin de semaine dernière : Shakira et Gerard Piqué se sont séparés. Formé pendant la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, qui a vu l’Espagne sacrée devant les Pays-Bas, le couple le plus glamour de la planète foot après les Beckham s’est dit adieu après une soi-disant infidélité du stoppeur du FC Barcelone. Suzy Cortez a fait quelques révélations au sujet de Piqué et de quelques-uns de ses coéquipiers du FC Barcelone.

« Piqué ? C'est lui qui m'a envoyé des messages... qui étaient assez simples. Je savais qu'ils étaient nus, a déclaré la célèbre Miss BumBum dans des propos relayés par le quotidien madrilène Marca. Les seuls joueurs de Barcelone qui ne m'ont jamais rien envoyé étaient Messi et Coutinho. Ce sont de grands maris et ils respectent beaucoup leurs femmes. Shakira ne méritait pas cela. »

La playmate, connue aussi pour ses hommages coquins à son idole Messi sur les réseaux sociaux, a donné des détails accablants. « J'étais une amie de l'ancien président de Barcelone, Sandro Rosell. Lorsque Piqué l'a découvert, il m'a demandé mon numéro et m'a envoyé des messages qu'il a ensuite supprimés, a-t-elle ajouté. Lorsque je suis retourné au Brésil, il est revenu sur mon Instagram, me demandant quand j'allais reviens en Europe. Il me demandait toujours quelle était la taille de mes fesses et disait qu'il était jaloux de mes hommages et de mes messages pour Messi. Je n'ai jamais dit cela par respect pour Shakira, mais maintenant je vous dis tout ce que je sais et ce qui m'est arrivé. »

🎙Suzy Cortez: “[Pique] was the one who sent me the most direct messages. The only Barcelona players who never sent me anything were Messi and Coutinho. They are great husbands and respect their wives a lot.”



💭 Messi & Coutinho were the ONLY loyal Barça players to their wives? pic.twitter.com/On1ssUCYVC