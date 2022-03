FC Barcelone : la plus grosse carence des Blaugrana version Xavi a failli coûter cher à Elche

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Si le FC Barcelone s'est imposé cet après-midi, il le doit à la VAR car l'arbitre n'avait pas vu la faute de main d'un joueur d'Elche à la 82e minute. D'ailleurs, même au ralenti, cela n'avait rien d'évident.... Mais Memphis Depay ne s'est pas fait prier pour transformer la sanction, d'un maître pénalty expédié sans élan en pleine lucarne (son 2e but en 2 matches après Bilbao), offrant ainsi un précieux succès à ses couleurs. Après cette victoire, le Barça est un solide 3e de Liga et est revenu à sept longueurs du FC Séville. Mais que ce fut laborieux !

Du reste, ce n'est pas dans le jeu que les Blaugrana ont galéré mais au niveau du dernier geste. Leur manque de réalisme a été des plus flagrants cet après-midi, notamment en première période. Mais plutôt que de rentrer aux vestiaires sur un 2-0 ou un 3-0 qui aurait été logique, ils se sont retrouvés menés 0-1 après une mauvaise passe en retrait de Pedri ! En seconde période, ça a été à peine mieux niveau réalisme. Les occasions se sont multipliés mais Ferran Torres à la 61e et donc Memphis Depay ont réussi à marquer.

Ce déficit de réalisme est le dernier problème majeur rencontré par Xavi depuis sa prise de fonction. L'ancien milieu a réussi à révolutionner le jeu catalan, à le rendre aussi brillant qu'à l'époque de Cruyff ou Guardiola mais il lui manque encore des joueurs capables de transformer la moindre occasion en but. Ca tourne parfois bien, comme face à Bilbao (4-0) la semaine dernière. D'autres fois, comme cet après-midi, c'est plus difficile et ça peut coûter cher. On comprend, après ce genre de match, pourquoi Joan Laporta et Xavi font leur maximum pour recruter Erling Haaland à l'intersaison...