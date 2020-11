FC Barcelone : la polémique Messi a caché un autre recadrage de Koeman

Ce week-end, le FC Barcelone va affronter le Bétis Séville, avec en perspective les retrouvailles de deux hommes qui, selon la formule consacrée, ne passeront pas leur vacances ensemble. Ronald Koeman et Joaquin seront en effet dans le camp opposés.

L'entraîneur néerlandais a en effet dirigé Joaquin à l'époque où les deux hommes étaient à Valence. Et dans les colonnes de Marca, l'ailier espagnol n'a pas eu des mots tendres sur cette époque. « Ce n'était pas la plus belle expérience de ma carrière sportive, la vérité n'était pas agréable. Je ne veux pas parler parce que ce qui s'est passé là-bas fait mal, j'ai passé un mauvais moment. Je ne prendrais pas Koeman en tant que responsable du matériel, heureusement ça n'a pas duré longtemps et nous avons pu sauver l'année. Je ne vais pas le saluer et il ne va pas me saluer non plus », a lâché Joaquin.

Koeman ironise sur Joaquin

Après avoir évoqué la polémique sur le manque d'efforts défensifs de Lionel Messi, Ronald Koeman a évidemment été interrogé sur ce sujet. Avec une réponse tranchante. « C’est un sujet très intéressant pour vous, mais je ne me mouille pas. Si vous voulez parler davantage, c’est votre problème, je pense au jeu et non à des choses individuelles ou au passé. Nous savons qu'il parle bien... », a ironisé le coach du Barça.