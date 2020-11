FC Barcelone : la preuve que la connexion Messi - Griezmann est enfin lancée

Jamais le ciel n’avait autant brillé sur Barcelone cette saison. Hier, le club catalan a été resplendissant contre l’Osasuna Pampelune (4-0) pour revenir à trois petits points du Real Madrid au classement de la Liga. Cette belle victoire du FC Barcelone porte le sceau d’Antoine Griezmann et Lionel Messi.

Le champion du monde 2018 a signé le plus beau but de la rencontre - plus une passe décisive pour Philippe Coutinho - quand son coéquipier argentin s’est fendu du dernier but et un hommage émouvant à Diego Maradona. Flanqué de ses deux acolytes sur les côtés et de Martin Braithwaite avec lui dans l’axe, l’ex-Madrilène s'est régalé comme rarement depuis qu'il porte le maillot blaugrana.

Griezmann a échangé 26 ballons avec Messi, du jamais vu !

Pour preuve : Griezmann a échangé 26 ballons (15 donnés, 11 reçus) avec Messi, du jamais vu jusqu'alors ! « Il m'a laissé tout seul sans gardien et je n'ai eu qu'à finir le travail, a pour sa part souligné Coutinho, qui lui a gentiment cédé son numéro 7 cet été. Nous sommes sur la bonne voie. » Raillé pour son message d’apaisement diffusé lundi dernier en Espagne, le Mâconnais pourrait finalement avoir réussi son coup en plus de se libérer d’un poids.