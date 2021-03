FC Barcelone : la provocation de la Juventus et de Cristiano Ronaldo à l'égard de Lionel Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas sans savoir que la guerre entre partisans de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo fait rage. Dès que l'un des deux génies marque un but, remporte une belle victoire, bat un record ou soulève un trophée, ses détracteurs atténuent sa performance. L'enjeu ? Savoir qui est le plus grand de tous les temps, en anglais le GOAT (greatest of all time). Eh bien, cet après-midi, la Juventus Turin a répondu à cette question avec un chauvinisme qu'on ne lui connaissait pas…

Une façon de lui demander de rester ?

Avant le coup d'envoi du match à domicile contre Benevento, les dirigeants de la Vieille Dame, le président Andrea Agnelli en tête, ont remis un maillot à Cristiano Ronaldo floqué du chiffre 770, comme son total de buts en carrière. Une façon de célébrer le fait qu'il a désormais dépassé Pelé (767) et devrait égaler Romario (772) en cas de doublé cet après-midi.

Mais plutôt que d'écrire son nom au-dessus du chiffre, comme le veut la coutume, la Juventus a fait mettre GOAT. Alors qu'elle fait généralement les choses de façon carrées sans chercher la polémique, la Vieille Dame a décidé de se mouiller dans un débat qui passionne la planète football. Sans doute une façon d'inciter CR7 à honorer sa dernière année de contrat chez elle alors que la rumeur l'annonce de retour au Real Madrid ou à Manchester United…