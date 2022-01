FC Barcelone : éliminés par Bilbao, les Blaugrana disent adieu à leurs chances de trophée cette saison

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Comme souvent à San Mames, il a avant tout été question d'intensité et d'engagement ce soir entre l'Athletic Bilbao et le FC Barcelone. De courage, aussi, et aucune des deux équipes n'en a manqué pendant 120 minutes, disputées sous une pluie battante. Surtout pas les Catalans, revenus deux fois au score, la deuxième fois dans les arrêts de jeu du temps additionnel. Mais voilà, les Lions ont fini par les croquer grâce à un pénalty transformé par Muniain à la 105e, suite à une main de Jordi Alba dans sa surface.

Avant cela, le Barça de Xavi n'a pas démérité, loin s'en faut. Mené d'entrée de jeu suite à une magnifique frappe enroulée de Muniain (2e) dans la lucarne gauche de ter Stegen, le FCB a répondu à la 20e de la même façon par Ferran Torres. La recrue hivernale a réalisé une bien meilleure performance que face au Real Madrid une semaine plus tôt lors de son premier match. Mais à l'arrivée, il s'est incliné sur le même score et a encore subi une élimination... Bon dans le jeu, le Barça est trop fébrile défensivement, ce qui a permis à Martinez d'inscrire le but du 2-1 à la 86e. On pensait les Blaugrana K.-O., on se trompait. Six minutes plus tard, Dani Alves délivrait une passe décisive d'un ciseau retourné (!) pour la volée de Pedri (93e).

En prolongations, le Barça a fini par craquer et voit donc son dernier espoir de remporter un trophée cette saison s'envoler. Et comme si cela ne suffisait pas, comme si le feuilleton Dembélé n'était pas suffisamment dur à vivre, Pedri et Ansu Fati sont sortis blessés. Au final, les progrès dans le jeu depuis que Xavi est arrivé sont réels mais cela peine encore à se traduire au niveau des résultats. Et cette saison 2021-22 peut donc d'ores et déjà se ranger au rayon des grandes déceptions.