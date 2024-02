FC Barcelone : Laporta charge encore le Real Madrid et donne une piste sur le futur entraîneur

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le départ de Xavi et le futur entraîneur :

« Si ce n’était pas Xavi, le coach aurait été viré avant. Je l’assume, Xavi nous a donné des titres dans un moment difficile et il représente quelque chose dans notre Histoire. J'ai vu qu'il avait réfléchi à son départ, qu'il y avait beaucoup de pression sur lui. Il pensait que c'était la meilleure chose pour libérer les joueurs de la pression, se libérer et que c'était la meilleure chose pour le club. Le prochain entraîneur ? C'est entre les mains de Deco maintenant. Pour moi, je fais confiance à Xavi jusqu'à la fin de la saison. Flick ? Demandez à Deco, je n’en parle pas. Marquez est une possibilité d’urgence, il se forme ici. »

La situation sportive du Barça :

« Je suis occupé, je ne suis pas inquiet. Cette situation peut encore être inversée et nous ne jetterons pas l’éponge. Si nous gagnons samedi, nous pouvons encore nous battre pour la Liga. J'ai appris les adieux de Xavi en descendant aux vestiaires après le match contre Villarreal. Je l'ai écouté attentivement parce que c’est une personne honnête et quelqu'un qui aime Barcelone. Nous sentions tous que nous avions amélioré l'équipe, mais les choses ont mal tourné. Je pense qu’on a l’équipe pour battre Naples. On a un effectif compétitif, il y a eu des circonstances comme tous nos blessés. »

La situation financière du FC Barcelone :

« Je sais d’où l’ont vient, on a sauvé le club économiquement. Si on respecte le budget cette saison, on aura mis fin à la situation. Si on respecte notre budget ambitieux, qui est sur le bon chemin, on sera en bonne décision. On réduit la dette, le patrimoine net a augmenté, la masse salariale a baissé de 152M€. La masse salariale était de 98% des revenus du club quand je suis arrivé. Maintenant, 57%. Pour avoir du Fair Play, on doit finir la saison avec des bénéfices. »

Le sponsoring après Nike :

Le Barça ne sera pas une société anonyme. On a 208M€ de sponsoring, un record du club. On ne fera pas comme le Bayern. On a Barça Vision, BLM qui sont des sociétés qui se développent bien et nous appartiennent. Le fonctionnement avec Nike ne me plait pas. On nous offre le double de ce que paie Nike. On leur dit de faire un effort. Quand c’était compliqué, Nike n’était pas là. »

Le nouveau tacle au Real Madrid :

« Le Real Madrid fait un exercice de cynisme qui n'est pas acceptable. Le juge du dossier Negreira a prolongé la période d'instruction à la demande du Real Madrid. Un club comme le Real Madrid ne peut pas beaucoup parler, car pendant 70 ans, tous ceux qui étaient chargés de nommer les arbitres étaient des socios ou des supporters du Real Madrid. »

