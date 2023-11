FC Barcelone : Laporta envoie une pique cinglante au Real Madrid

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

En s'imposant ce mardi face au FC Porto (2-1), le FC Barcelone a assuré sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Un stade de la compétition que le club catalan n'avait plus atteint depuis trois ans. Malgré cette victoire et cette qualification, Joan Laporta digère mal le match nul concédé samedi dernier contre le Rayo Vallecano (1-1).

La pique de Laporta au Real Madrid

Le président des Blaugrana, qui a pris la parole à l'occasion du 125e anniversaire du Barça, s'est insurgé des deux pénaltys oubliés à Raphinha et Robert Lewandowski lors de cette rencontre, adressant une pique sur l'arbitrage au Real Madrid. "Tout au long de cette semaine, on n’a parlé que de bêtises alors que nous aurions dû parler du match du Rayo et du pénalty contre Raphinha ou de celui qu’ils auraient également dû donner à Robert Lewandowski. Si cela était arrivé à Madrid, je suis sûr qu’il y aurait eu une polémique toute la semaine."

