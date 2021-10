FC Barcelone : Laporta fait une annonce forte sur Koeman

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Au micro de la radio catalane RAC1, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a de nouveau conforté Ronald Koeman à son poste d'entraîneur, lui renouvelant sa confiance pour la suite de la saison.

"Notre entraîneur, c'est Koeman. Nous sommes fiers de l'avoir comme entraîneur et on se concentre sur ça maintenant pour changer la situation sur le plan sportif, qui n'est pas des meilleures. Mais nous venons de commencer la saison et nous allons récupérer nos blessés. La cellule de recrutement travaille au quotidien, mais à aucun moment je n'ai dit que Koeman n'allait pas rester. Je crois qu'il mérite une marge de confiance", a assuré le président blaugrana.

