FC Barcelone : Laporta fait une annonce révolutionnaire, plusieurs millions en jeu !

Le FC Barcelone qui évolue dans le stade olympique de Monjuic (56 000 places), l’antre du rival de l’Espanyol. Cette incongruité est bien réelle et verra même le jour lors de la saison 2023-2024 pour permettre à l'enceinte du Camp Nou de se refaire une petite beauté.

« Les aménagements du stade ? On estime que le déplacement à Montjuïc coûtera au club entre 15 et 20 millions d'euros », a fait savoir Joan Laporta lors d’une conférence de presse organisée ce matin à Barcelone. Le président du Barça ne s’est pas arrêté en si bon chemin et a ajouté que des millions d’euros via des leviers économiques allaient bientôt rentrer dans les caisses blaugrana pour recruter.

« Vous aurez bientôt des nouvelles sur les deals économiques. On va en activer une là sur les droits TV. Je pense qu'il y aura entre 2 et 3 opérations », a-t-il glissé avec le sourire. Le mercato va enfin pouvoir débuter. Il sera temps : Robert Lewandowski (voire Jules Koundé) n’attendent que ça.

