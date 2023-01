FC Barcelone : Laporta fanfaronne après la fessée au Real Madrid

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

« La manière dont vous gagnez est toujours très importante, s’est félicité le président du FC Barcelone au micro d'El Chiringuito TV. Et ce match fut une vraie exhibition du Barça. » Carlo Ancelotti, déjà agacé après la défaite du Real Madrid en Arabie saoudite, devrait apprécier...

Au surlendemain de la débâcle contre le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne (1-3), le Real Madrid panse ses plaies. Selon Marca, le staff et l’effectif merengue gardent le cap, sans début de crise. Le calme soit prévaloir pour rebondir et atteindre les autres objectifs fixés cette saison.

Pour résumer

Large vainqueur du Real Madrid en finale de la Supercoupe d’Espagne, dimanche en Arabie saoudite (3-1), le FC Barcelone peut rêver plus grand cette saison. Le président Joan Laporta en est persuadé et le dit haut et fort.