FC Barcelone : Laporta s'est déjà fixé une deadline pour le remplacement de Koeman

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Entre Joan Laporta et son entraîneur actuel au FC Barcelone, le divorce est bel et bien acté. Comme le rapporte Sport, la tension était même telle que les deux hommes n'auraient échangé que quelques formules de politesse durant tout le trajet retour qui a ramené le Barça en Catalogne après la gifle reçue mercredi soir en Ligue des Champions à Lisbonne (0-3).

Après avoir tergiversé au sujet du technicien néerlandais, freiné par l'indemnité à payer, Joan Laporta aurait désormais les idées claires. S'il n'a pas encore désigné de favori à la succession de Koeman, qui aura lieu après le match face à l'Atlético Madrid et durant la trêve internationale, le nouveau président du Barça a les idées bien arrêtées sur la date d'intronisation du nouveau coach.

Le 17 octobre date importante pour la direction

La succession de Koeman s'ouvrira le 3 octobre et devra être réglée pour le 17, date de la prochaine Assemblée générale du club. Le conseil d'administration du Barça a bien conscience qu'il faudra offrir quelque chose pour soulager les Socios d'ici à cette date fatidique où plusieurs votes importants doivent avoir lieu concernant la gestion de l'administration actuelle. La tête de Koeman sur un plateau et l'identité de son remplaçant dévoilé, il sera plus facile de faire passer la pilule de ses indemnités de licenciement...