FC Barcelone : le Barça annonce un accord avec Spotify, le Camp Nou change de nom (officiel)

"Le FC Barcelone et Spotify ont conclu un accord pour que la société suédoise devienne le partenaire principal du club et son partenaire officiel de streaming audio. La marque apparaîtra sur le devant des maillots des équipes masculines et féminines à partir de la saison 2022/23 et pour les quatre prochaines saisons. Spotify sponsorisera également les maillots d'entraînement à partir de la saison 2022/23 pour les trois prochaines saisons. (...) Dans le cadre de la collaboration, pour la toute première fois dans l'histoire du Club, le stade sera rebaptisé Spotify Camp Nou", peut-on lire sur le communiqué du club blaugrana.

