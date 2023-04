FC Barcelone : le Barça condamné après les accusations de Laporta sur le Real Madrid ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Joan Laporta a ouvert les vannes hier matin. En conférence de presse, le président du FC Barcelone a expliqué pourquoi il pensait que l’affaire Negreira avait été montée de toutes pièces pour nuire aux intérêts de son club. « Rien n'est accidentel. Cette campagne survient alors que le Barça commence à sortir d'un tunnel. Je vois ici une raison claire d'essayer de nous déstabiliser sportivement. Je veux faire référence à la présence d'un club (le Real Madrid), à lui seul, comme une accusation privée dans le procès. Un club qui dit se sentir lésé. Un club qui a toujours été favorisé par les décisions d'arbitrage. Il a été considéré comme l'équipe du régime. En raison de leur proximité avec le pouvoir politique et économique, je pense qu'il est bon de rappeler que pendant 7 décennies, la plupart des présidents du CTA (commission d'arbitrage) ont été des ex-membres, des ex-joueurs ou des ex-dirigeants du Real Madrid, a-t-il déploré. Toutes ces années, les personnes qui ont nommé ceux qui devaient rendre justice sur le terrain, ce sont des ex-partenaires, des ex-joueurs ou des ex-directeurs du Real Madrid. »

Devant ces accusations lourdes de sens, le Real Madrid a diffusé hier soir une vidéo dans laquelle le Barça est clairement montré proche du régime dictatorial de Franco. Du côté des observateurs, les critiques sont tombées à l’encontre de Laporta. Si Josep Pedrerol a déploré le coup bas du président du Barça, ses chroniqueurs n’y sont pas allés de main morte non plus. « Pour la société, le Barça est déjà condamné et son image est entachée, a résumé Paco Caridad. Il doit être exclu de la Ligue des champions. » « Laporta m’a rappelé Donald Trump », a pour sa part analysé Diego Plaza Casals. Expert judiciaire, Alfonso Medina a fait savoir qu’il serait difficile qu’il y ait « une sanction ferme en moins de 3-4 ans. »