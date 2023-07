FC Barcelone, PSG - Mercato : Messi évite la guerre mais saigne encore le Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Lionel Messi sera un joueur de l’Inter Miami, en MLS, d’ici peu. Parti du Paris Saint-Germain cet été, au terme de son contrat, l’argentin aurait pu retourner dans son club, le FC Barcelone. Messi voulait moins de pression, témoigne Joan Laporta dans un entretien accordé au média La Vanguardia, ce qui explique son choix d’aller en MLS. Pourtant, Messi et le FC Barcelone sont toujours en contact.

Des versements jusqu'en 2025

Dans la suite de l’entretien, le président du FC Barcelone révèle que Messi touche encore un salaire de la part du FC Barcelone. « Oui, on lui doit les salaires qui avaient été reportés par la direction précédente. Ces paiements se termineront en 2025. On les verse religieusement ». Selon le journaliste Dario Montero, ce sont pas moins de 48 millions d'euros qui sont payés en différé depuis 2021. Avec des traites de 6 M€, tous les six mois reçus sur son compte en banque, Messi peut voir loin.

