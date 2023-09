FC Barcelone : le Barça fait sa remontada face au Celta Vigo, Lewandowski s'offre une Zlatan !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

En pleine confiance après leurs deux manitas (5-0) collées depuis la trêve internationale (le Bétis et Antwerp), les Blaugranas recevaient une équipe du Celta Vigo engluée dans le bas du classement mais toujours aussi coriace. Dans un stade de Montjuic qui accueillait quand même plus de 43 000 personnes, les Barcelonais se sont vite faits surprendre sur un corner et un but du norvégien Jorgen Strand Larsen (19e) avant de se casser les dents sur le bus galicien et de perdre Frenkie de Jong, blessé au genou avant la fin du premier acte (36e) et remplacé par Gavi.

Les individualités ont sauvé le Barça !

Proche de la correctionnelle avant la pause, Xavi a fait deux changements importants avec les entrées de Lamine Yamal et Ronald Araujo pour tenter d’amener davantage de folie au retour du vestiaire. Puis en envoyant rapidement Alejandro Baldé au début du second acte. Si on a cru à un jour sans après le 0-2 signé d’Anastasios Douvikas (76e), c’était sans compter sur le caractère du Barça … et de son goleador en chef Robert Lewandowski.

En cinq minutes, le Polonais a évité la défaite du FC Barcelone, d’abord en réduisant la marque d’une reprise « à la Zlatan » sur un nouvel exploit individuel de Joao Felix (81e) puis en égalisant sur un centre de Gavi (86e). En toute fin de partie, le Barça s’est même offert une victoire inespérée grâce à un but de Joao Cancelo (89’).

Le but de fou de Robert Lewandowski :

[⚽️ VIDÉO BUT] 🇪🇸 #LALIGA

😱😱 LEWANDOWSKIIIIII QUEL BUT ZLATANESQUE !

🤩La passe magique de Joao Felix pour la finition magnifique du Polonais !https://t.co/VRlnof3Mut — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 23, 2023

