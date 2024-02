FC Barcelone : le Barça fait un premier cadeau à l’Espagne en vue des JO !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Si, du côté de Thierry Henry et de l’équipe de France Olympique, on marche aujourd’hui sur des œufs par rapport aux joueurs à convoquer pour les JO de Paris, ce n’est pas le cas partout. Alors que l’une des questions centrales concernant l’avenir de Kylian Mbappé est de savoir si son futur club lui dira oui, les Espagnols sont beaucoup plus alertes quand il s’agit de régler ce type de sujets et aider la Roja.

Ferran Torres ira aux JO !

En effet, Relevo nous apprend que tout est déjà calé avec le FC Barcelone pour que Ferran Torres (23 ans) puisse disputer la compétition en dehors des dates FIFA. Un accord aurait même déjà été scellé avec la fédération espagnole pour que le natif de Foios se retrouve à disposition de la « Rojita ».

Fort de 40 sélections avec l’équipe d’Espagne, Ferran Torres occupera alors l’une des trois places dévolues aux joueurs de plus de 23 ans. Reste à savoir si l’effort du Barça se limitera au seul Torres ou si des joueurs comme Pedri, Yamal ou Fermin Lopez seront aussi appelés pour l’effort national ?

