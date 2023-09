FC Barcelone : le Barça met un premier éclat au PSG et au Real Madrid

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le FC Barcelone a livré une excellente copie face au Betis Séville (5-0) samedi soir. Le jeu des Blaugranas a impressionné, de même que la diversité de leurs buteurs puisque Joao Félix, Robert Lewandowski, Ferran Torres, Raphinha et Joao Cancelo ont trouvé le chemin des filets. Mundo Deportivo constate que Xavi peut compter sur une gamme d'attaquants plus élargie que la saison dernière, quand seul Lewandowski semblait en mesure de marquer. Cette saison, ils sont déjà quatre (le Polonais, Félix, Torres et Raphinha) à avoir inscrit au moins un but, sachant que le tout jeune Lamine Yamal n'en est plus très loin.

Quatre attaquants qui marquent, personne ne fait mieux

Cette diversité offensive est unique en Europe, constate MD. A Manchester City, la référence en la matière, seuls trois attaquants ont marqué cette saison (Haaland, Alvarez, Doku). Idem au Real Madrid (Vinicius, Joselu, Rodrygo). Au PSG, ils ne sont que deux (Mbappé, Asensio), pareil à Leverkusen (Boniface, Hlozek). Avec une telle palette, Xavi va faire jouer la concurrence et sait déjà qu'il aura des réservistes efficaces comme l'un des titulaires traversera une période de moins bien.

Le calendrier du FC Barcelone pour la saison 2023-24

🔥 La delantera del Barça es la que está más en forma de las grandes ligas europeashttps://t.co/4OivkhejuN — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 17, 2023

Podcast Men's Up Life