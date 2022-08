FC Barcelone : le Barça n'a pas inscrit toutes ses recrues pour le Rayo Vallecano

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

En activant son 4e levier (la cession de 24,5% de Barça Studio à la société Orpheus Media de Jaume Roures) hier aux alentours de midi, le FC Barcelone a pu inscrire la plupart de ses recrues à temps pour le match face au Rayo Vallecano ce soir (21 heures).

Koundé ok pour la 2ère journée ?

Pour l'heure, un seul joueur manque à l'appel dans cette liste : Jules Koundé. Parce que l'ancien Sévillan était encore trop juste physiquement et que le Barça avait encore un peu de temps pour avancer sur ses départs et autres leviers (baisses de salaire, etc.), l'autorisation de jouer a été repoussée d'une semaine.

L'Equipe précise toutefois que l'international français devrait être de la partie pour la deuxième journée de Liga, le 21 août prochain, face à la Real Sociedad.